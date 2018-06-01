На фестивале в Тюмени представили национальные подворья

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюмени «Мост дружбы» проходит под звуки варгана

Тюмень превратилась в большую праздничную ярмарку в День России. Свои этнические подворья жителям и гостям города представили участники XХIV областного фестиваля национальных культур "Мост дружбы".

Фестиваль начался в этом году с русского подворья, широкого и раздольного. Русская горница с широкой лавкой под расшитым рушником, с печкой и половиками расположилась в самом начале Цветного бульвара. Гостей встречали песней фольклорные ансамбли не только из Тюмени, но и соседних районов.

"В прошлом году мы замыкали череду национальных подворий, а в этом - разместились сразу за аркой, - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" сопредседатель тюменской областной общественной организации "Общества русской культуры" Тамара Трунилова. - Будем удивлять наших гостей, и будем удивляться сами – много приехало мастеров и коллективов из районов – Ярковского, Тюменского, Заводоуковска. Что они привезли и для нас самих бывает сюрпризом. Сами знаете, русский человек горазд на выдумку…"

А удивляться, действительно, есть чему. И если поделки и сувениры из валяной шерсти, еще многие помнят, то бумажная лоза стала для многих гостей фестиваля настоящим открытием. Хотя, плетение из лозы – это очень и очень давнее ремесло, которое пришло из тех времен, когда лоза, кора, и прочие дары природы, были единственным доступным для людей материалом. Мастер Татьяна Костромина виртуозно изготовит бумажную лозу – газетные и журнальные листы, свернутые в плотные трубочки. Из них получаются оригинальные, практичные и красивые вазы, конфетницы, маленькие корзинки и и другие изделия для декора.

Мастер Инна Гайдук представила работы из стекла, Светлана Помигалова делилась со всеми секретами бисероплетения, Алена Осипова – искусством резьбы по дереву. А от Святослава Шитова ребятишки уходили, получив урок росписи традиционной сибирской деревянной игрушки.

Не обошлось и без традиционно щедрого русского стола. Блины, пироги, сушки и ароматный чай.

"Мы ощущаем себя на этом празднике Иванами помнящими родство свое",- пояснила Тамара Трунилова. С таким же настроением уходили с русского подворье гости, большинство из которых воспользовались предложением хозяев переодеться в русский костюм и сделать фотографию в настоящей русской горнице.