В Тюмени "Мост дружбы" проходит под звуки варгана

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

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К подворью Центра культуры и творчества финно-угорских народов привлекают тюменцев и гостей города звуки музыкального инструмента, виртуозно имитирующие и шум ветра, и песню жаворонка, и голос гуся, и стук дятла.

"Это национальный музыкальный инструмент ханты – варган", - пояснила председатель Тюменской областной общественной организации "Центр культуры и творчества финно-угорских народов" Любовь Собянина.

Выглядит варган очень просто и напоминает ключ с язычком. Многие, вероятно, встречали похожие инструменты, путешествуя по Алтаю, Башкирии или Якутии. Только называется он везде по-разному: хомус - в Якутии, демир-хомус - в Башкортостане, тимир-хомус - в Хакасии. Классический варган изготавливается из дерева, кости, сегодня же делают и металлические варганы. Несмотря на внешнюю простоту, мастера игры на варгане могут передавать даже звуки живой природы и человеческую речь.

Под звуки варгана вокруг хантыйского чума работали настоящие мастера своего дела. Здесь можно освоить искусство марийской вышивки, плетения удмуртских кружев и коми-поясов.

"Коми-пояса – это в основном женские пояса, - пояснила Любовь Собянина. - Очень яркие и нарядные. Женщины их особенно любят".

А особый интерес тюменской детворы привлекают куклы-обереги "Акань". Хантыйская кукла "Акань" представляет собой фигурку женщины, девушки, мужчины, ребенка, старика и старухи. Первую куклу "Акань" девочке шил кто-либо из взрослых. Родители, наблюдая за изготовлением девочками тряпичной одежды для кукол, а, нередко участвуя в этом процессе и в самой игре, строго следили за тем, чтобы "Акань" шилась только из обрывков новой ткани, ни в коем случае нельзя было использовать лоскутки от одежды, которая кем-либо носилась. Существует два варианта головы "Акань" она могла быть из целого ряда белых и цветных полосок или из клюва утки.

"Ну, с клювами у нас есть проблемы, - улыбается Любовь Собянина. - Головки будут тряпичными. Кстати, наши мастера не используют иголку и нитки – это куклы-закрутки".

Лицо такой куклы никогда не расписывается, и этот обычай был распространен в древнейшей Руси, и сохранился у многих народов на долгое время. Сегодня многие ребятишки уйдут с Цветного бульвара с новой куклой "Акань".

"Кукла-оберег очень популярна, - пояснила Любовь Собянина. - Мы участвовали в музейной ночи и подарили тюменцам их несколько десятков".

Отметим, в праздновании Дня России в Тюмени приняли участие более 10 тыс. тюменцев. В области праздник собрал более 120 тыс. человек