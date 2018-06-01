В День России тысячи тюменцев признались в любви к малой Родине

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

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Тысячи жителей и гостей Тюмени на Цветном бульваре в День России готовы признаться в любви к большой и малой Родине. О многонациональности, силе духа и сплоченности говорили сегодня тюменцы.

Петр Кривощеков признался, что при слове "Родина" он готов часами говорить о родной Тюменской области. "Моя Родина - Тюмень, Тюменская область. Это главное, что вызывает ассоциацию, когда говорят о России. Наша Тюменская область - многонациональная, разноязычная, сильная, крепкая и перспективно развивающаяся, - делится молодой человек. - Я уже работаю, отучился и решил жить здесь, в Тюмени, потому что я считаю, где родился, там и пригодился. Мне комфортно и уютно жить на своей малой Родине".

По словам тюменки Аси Соколовой, благодаря масштабному празднику, который развернулся на Цветном бульваре, создается ощущение причастности к нашей большой стране. Девушка признается, желание жить и работать в родном городе только усиливается. "В Тюмени нам живется очень хорошо. Я после вуза легко нашла работу, зарплата хорошая, все устраивает. И поэтому я связываю свое будущее с Тюменью - это город благоприятный для проживания молодежи. Делается многое для молодого поколения. И я уверенно себя здесь чувствую", - отметила Ася Соколова.

Мать двоих сыновей Наталья рассказала, что в День России намеренно привела всю семью на праздник. Находясь среди тысяч тюменцев можно выразить свою любовь к большой стране и к региону, в котором мирно уживаются разные народы. "Радует, что представлено много разных национальностей, костюмов. Для детей это очень познавательно. Сыновьям интересно и любопытно. Мы горды тем, что живем в Тюмени, потому что наш регион - сильный, как страна в целом. Нам нужно только быть вместе", - призналась женщина.

Представитель чеченской диаспоры Албек Мусалиев с гордостью говорит о том, что он настоящий патриот России. Для него День России - особая дата. Своей второй Родиной он называет Тюменскуюобласть. "Я в Тюмени живу 26 лет, здесь у меня родились трое детей. Они все учатся, у нас очень хороший город. Благоприятная атмосфера повсюду, нам живется спокойно и комфортно. Тюменцы - очень добрые люди, - сказал Албек Мусалиев. - Россиянам и тюменцам желаю единения, терпения. У нас хорошие лидеры и в федерации, и в регионе, поэтому наш путь - только вперед".

Жительница Тюмени Людмила Гриценко в День России неслучайно поспешила на Цветной бульвар. Рожденная в СССР, она и сейчас убеждается в том, что спустя десятилетия наша страна сильна традициями и обычаями. "День России - праздник всех народов, который вызывает радость от того, что мы все вместе. Нам очень нравится жить в Тюмени, потому что многое делается для развития города, для людей. Мы рады, что традиции, которые были заложены десятилетиями, живы в нашей области. Пожелание только одно, чтобы мы дальше так же все вместе дружили и искренне любили свою большую и малую Родину, - пожелала Людмила Гриценко.

Отметим, на митинг в честь Дня России в Тюмени на Цветной бульвар пришли более 10 тыс. тюменцев. В области праздник собрал более 120 тыс. человек.

Анжела Лебедева