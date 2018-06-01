Александр Моор: межнациональная дружба помогает развитию региона

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Межнациональная дружба - важнейшее условие динамичного социально-экономического развития региона. Об этом заявил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, побывав на более чем 20 национальных подворьях, развернутых на Цветном бульваре в Тюмени в рамках XXIV областного фестиваля национальных культур "Мост дружбы".

"Давайте обратимся к истории нашего государства. Россия всегда несла мир, процветание и развитие любому народу. Я уверен, что межнациональная дружба - наше общее исконное качество. Друзья - это люди, которые понимают друг друга, независимо от того, на каких языках они говорят. Побывав на традиционном фестивале "Мост дружбы", я еще раз почувствовал, что межнациональные отношения в нашем регионе складываются очень гармонично. Именно это и нужно для динамичного социального и экономического развития многонациональной Тюменской области", - подчеркнул Александр Моор.

Напомним, в Тюменской области в мире и согласии живут представители 150 национальностей. В праздновании Дня России и фестивале "Мост дружбы" в Тюмени приняли участие более 10 тыс. жителей и гостей областного центра. Открывая праздник, Александр Моор, лидеры областных национально-культурных общественных объединений и собравшиеся на Цветном бульваре горожане сообща исполнили гимн России.

По всей Тюменской области праздник собрал более 120 тыс. человек. Мероприятия, посвященные Дню России, прошли во всех городах и сельских муниципалитетах региона.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Евгений Бабенко