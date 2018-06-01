В Тюмени встретятся эксперты по госзакупкам

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Тюменский экспертный форум "Государственные и корпоративные закупки: открытость, конкурентность, эффективность" пройдет в Тюмени 15 июня, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Опытом участия в закупках поделятся представители предпринимательского сообщества, ведущие эксперты. В работе форума примут участие представители Государственной думы РФ, Федеральной антимонопольной службы РФ, правительства Тюменской области, прокуратуры Тюменской области и другие.

Программа форума состоит из трех секций: "Участие институтов гражданского общества в развитии конкуренции". "Эффективные и конкурентные закупки для государственных и муниципальных нужд". "Совершенствование корпоративных закупок: тенденции и перспективы".

Программа форума здесь.

Напомним, в Институте государства и права ТюмГУ совместно с УФАС России по Тюменской области открыта кафедра конкурентного права и антимонопольного регулирования. На ее базе создается Центр экспертизы контрактной деятельности. Его специалисты будут оказывать услуги в сфере государственных и муниципальных закупок.

В марте вуз совместно с ФАС России и Ассоциацией антимонопольных экспертов провели конференцию, посвященную актуальным проблемам антимонопольного регулирования и госзакупок.