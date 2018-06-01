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Тюменцев приглашают в предместье Андреевских озер

Общество, 13:45 14 июня 2018

фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Познавательная программа "В предместье Андреевских озер" начнется в Археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском 16 июня в 12 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Участников ожидает театрализованная, познавательная программа с элементами старинных игр, забав, мифов, загадок Андреевских озер от каменного века до Средневековья.

Пройдя через лабиринт времени, можно будет познакомиться с предметами быта, утвари со съемочной площадки фильма "Тобол". На "Стрельбище сибирского Средневековья", облачившись в костюм, можно будет освоить стрельбу из древнего арбалета и Саргатского лука. На этнографической выставке-впечатлении "Открытый чум" расскажут о традиционном быте народов Севера.

Место сбора - от ул. Советская, 63 (парковка у Музейного комплекса им. И. Я. Словцова со стороны ул. Орджоникидзе) Продолжительность экскурсии - четыре часа. Стоимость билета: взрослый – 640 рублей, пенсионный, студенческий – 440 рублей (при предъявлении документа), детский – 390 рублей.

Заказать экскурсию и узнать подробности можно по телефону 766-767.

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# выставка , озеро , Тобол

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