В Тюмени пройдет футбольный мега-арт "Мяч. Поле. Бутсы"

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Футбольный мега-арт "Мяч. Поле. Бутсы" начнется в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) 14 июня в 10 часов, сообщает департамент культуры Тюмени.

Мероприятие приурочено к чемпионату мира по футболу. Участники мега-арта будут раскрашивать большую раскраску, посвященную футболу. Посоревнуются в конкурсе футбольных кричалок и отгадают футбольные загадки.

Эрудит-лото пройдет в Детской библиотеке №11 (ул. Жуковского, 28) в 10 часов. Мальчики и девочки проявят эрудицию, ответив на вопросы о животных и растениях леса, разгадают загадки и в занимательной форме повторят правила поведения на природе.

Познавательный час "Все началось с таблички, свитка, бересты" начнется в 11 часов в библиотеке № 6 (ул. Одесская, 39/1). В занимательной форме ребят познакомят с историей развития книги: от момента ее возникновения до наших дней.

Центральная детская библиотека (ул. Харьковская, 48/2) в 11 часов приглашает ребят на встречу-знакомство со стихами современных детских писателей А. Усачева. Г. Остера, Н. Стожковой, В. Орлова и других.

Для расширения знаний у детей о малых формах устного народного фольклора в библиотеке № 17 (ул. Игримская, 33) в 16 часов начнутся веселые летние посиделки. Дети вспомнят мифы, былины о богатырях, сказки.