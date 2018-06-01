  • 14 июня 201814.06.2018четверг
  • USD63,1164
    EUR74,1365
  • В Тюмени

На Ямале отметят Сабантуй

Общество, 08:40 14 июня 2018

фото ИА "Север-пресс"

Татаро-башкирский национальный праздник "Сабантуй" пройдет в Салехарде 16 июня, сообщает ИА "Север-пресс".

Его отметят на площади Центра национальных культур. В программе: традиционные конкурсы, угощение, национальные игры и состязания в необычных видах спорта - бег в мешках, битье глиняных горшков, бой мешками.

Состоятся конкурсы тюркских блюд и "Мисс Сабантуй". Победителям и участникам по традиции вручат дипломы, памятные подарки и поощрительные призы. Завершит праздник концерт фольклорно-этнографического ансамбля "Сорнай" из Казани с концертной программой "Ласковая весна".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# праздник , татары , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:21 14.06.2018В Тюменском районе на Сабантуе выберут сильнейшего борца на поясах
08:59 14.06.2018В Тюмени пройдет футбольный мега-арт "Мяч. Поле. Бутсы"
08:40 14.06.2018На Ямале отметят Сабантуй
08:25 14.06.2018Тюменская энергосбытовая компания намерена инициировать банкротство дачных должников