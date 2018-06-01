На Ямале отметят Сабантуй

фото ИА "Север-пресс" фото ИА "Север-пресс"

Татаро-башкирский национальный праздник "Сабантуй" пройдет в Салехарде 16 июня, сообщает ИА "Север-пресс".

Его отметят на площади Центра национальных культур. В программе: традиционные конкурсы, угощение, национальные игры и состязания в необычных видах спорта - бег в мешках, битье глиняных горшков, бой мешками.

Состоятся конкурсы тюркских блюд и "Мисс Сабантуй". Победителям и участникам по традиции вручат дипломы, памятные подарки и поощрительные призы. Завершит праздник концерт фольклорно-этнографического ансамбля "Сорнай" из Казани с концертной программой "Ласковая весна".