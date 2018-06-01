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Специалисты советуют собирать только известные грибы

Общество, 17:26 13 июня 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Собирать только известные грибы и отказаться от переросших, дряблых, поврежденных личинками и плесенью, чтобы избежать отравлений, рекомендует управление Роспотребнадзора по Тюменской области жителям региона.

Специалисты советуют не пробовать сырые и подозрительные грибы. Не собирать их вдоль дорог и хранить не более трех часов. Следует проводить специальную предварительную обработку грибов, сливать воду после их отваривания.

Первые признаки отравления грибами возникают через 2-8 часов после их употребления: боль в животе, тошнота, рвота, головные боли. При первых симптомах расстройства здоровья после употребления грибов нужно обязательно обратиться за медицинской помощью.

Добавим, в 2017 году в Тюменской области было зарегистрировано 19 случаев отравлений грибами, летальных исходов среди них не было. Основными причинами отравлений являлись: неумение распознать съедобные и ядовитые грибы, а также неправильное их приготовление.

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# грибы , отравление

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