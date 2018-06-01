В Тюменском районе на Сабантуе выберут сильнейшего борца на поясах

фото администрации Тюменского района фото администрации Тюменского района

Традиционная борьба на поясах включена в программу праздника "Сабантуй", который пройдет в д. Тураева 16 июня с 11 до 16 часов, сообщает администрация Тюменского района.

Кроме конкурса подворий, на празднике пройдут соревнования по армрестлингу, конные скачки. Одно из новшеств – интерактивная площадка "Город мастеров", где гости праздника смогут проявить себя в различных видах прикладного творчества. Также на Сабантуе можно научиться печь национальное татарское блюдо "кош тэл" (бавырсак).

Будет развернута торговля сувенирами, изделиями народных промыслов.