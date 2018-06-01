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В Тюменском районе на Сабантуе выберут сильнейшего борца на поясах

Общество, 09:21 14 июня 2018

фото администрации Тюменского района

Традиционная борьба на поясах включена в программу праздника "Сабантуй", который пройдет в д. Тураева 16 июня с 11 до 16 часов, сообщает администрация Тюменского района.

Кроме конкурса подворий, на празднике пройдут соревнования по армрестлингу, конные скачки. Одно из новшеств – интерактивная площадка "Город мастеров", где гости праздника смогут проявить себя в различных видах прикладного творчества. Также на Сабантуе можно научиться печь национальное татарское блюдо "кош тэл" (бавырсак).

Будет развернута торговля сувенирами, изделиями народных промыслов.

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# борьба , Сабантуй , торговля

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