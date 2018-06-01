В ТИУ будут готовить дайверов, альпинистов и водолазов

фото ТИУ фото ТИУ

Новое подразделение для студентов, которое будет готовить дайверов, водолазов, альпинистов, поисковиков, спасателей и разведчиков, открылось на базе Центра молодежных инициатив, сообщает Тюменский индустриальный университет.

Руководителем военно-спортивного объединения стал выпускник ТИУ Сергей Денисов. "Военная кафедра в ТюмГНГУ закрылась в 2007 году, на тот момент я был студентом первого курса, учился на химика-технолога, — рассказал Сергей Денисов. – Военно-патриотическую деятельность в вузе решено возобновить для демонстрации студентам новых возможностей, начиная от достойных предложений оплаты труда военнослужащим и заканчивая отличной возможностью провести незабываемые студенческие годы в поездках на военные сборы в горы и на море. Не все это ценят, а зря".

В объединении студенты могут дополнить свои знания и получить документы дайвера, водолаза, промышленного альпиниста, оператора беспилотных аппаратов, спасателя, разведчика, поисковика, а также спортивные разряды по альпинизму, смешанным единоборствам, стрельбе.

"Обучение будет максимально официальным, с документами о присвоенной дополнительной специальности ребят возьмут на работу, — отмечает руководитель. — Молодые люди в будущем смогут совместить рабочую специальность с дополнительной, то есть стать, например, не просто бурильщиком, а бурильщиком-водолазом".

Новое объединение – это союз направлений и клубов, которые максимально приближены к патриотизму, военно- и спортивно-прикладным видам спорта. Вести занятия будут инструкторы и специалисты с огромным опытом работы из Дворца культуры "Пионер", Военно-патриотического клуба "Барс", регионального отделения "Россоюзспас".

Финансирование проекта осуществляется за счет средств гранта Российского Союза молодежи, при поддержке Тюменского индустриального университета.