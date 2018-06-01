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Тюменца оштрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов

Происшествия, 16:54 13 июня 2018

фото sledcom.ru

37-летний житель Тюмени оштрафован на 120 тыс. рублей за фиктивную регистрацию мигрантов. Такое решение принял мировой судья судебного участка № 12 Ленинского судебного района Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В суде установлено, что мужчина с января по июнь 2017 года через МФЦ направил в управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области уведомления о прибытии в дом его семьи на ул. Интернациональной в Тюмени 29 мигрантов из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. При этом тюменец не намеревался предоставлять гостям жилье для проживания.

Суд подверг обвиняемого штрафу в размере 120 тыс. рублей.

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# мигранты , штраф

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