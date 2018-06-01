Молодые ученые могут поехать на научные стажировки в Германию

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Германская служба академических обменов, DAAD, объявляет об открытии конкурса для молодых ученых, кандидатов и докторов наук на участие в российско-германских программах "Михаил Ломоносов" и "Иммануил Кант" для научной стажировки в ведущих университетах и научных центрах Германии в 2019 году, сообщает ТИУ.

Программа "Михаил Ломоносов" предназначена для проведения исследований по техническим и естественнонаучным, а "Иммануил Кант" – по гуманитарным, социальным, правовым и экономическим дисциплинам. Соискатели должны хорошо владеть разговорным немецким или английским языками, а также профессиональной терминологией.

Заполнение заявки происходит в три этапа: заполнение формуляров Министерства, регистрация на портале DAAD, отправка документов.

Последний срок подачи заявок – 20 сентября.