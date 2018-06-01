  • 15 июня 201815.06.2018пятница
  • USD62,2511
    EUR73,5621
  • В Тюмени

Молодые ученые могут поехать на научные стажировки в Германию

Общество, 08:55 15 июня 2018

фото https://www.daad.ru/

Германская служба академических обменов, DAAD, объявляет об открытии конкурса для молодых ученых, кандидатов и докторов наук на участие в российско-германских программах "Михаил Ломоносов" и "Иммануил Кант" для научной стажировки в ведущих университетах и научных центрах Германии в 2019 году, сообщает ТИУ.

Программа "Михаил Ломоносов" предназначена для проведения исследований по техническим и естественнонаучным, а "Иммануил Кант" – по гуманитарным, социальным, правовым и экономическим дисциплинам. Соискатели должны хорошо владеть разговорным немецким или английским языками, а также профессиональной терминологией.

Заполнение заявки происходит в три этапа: заполнение формуляров Министерства, регистрация на портале DAAD, отправка документов.

Последний срок подачи заявок – 20 сентября.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Германия , конкурс , стажировка , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:45 15.06.2018В Екатеринбурге открылась новая экспозиция к ЧМ-2018
10:34 15.06.2018Серый котенок ищет дом
10:12 15.06.2018Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Игорь Верник выступят в Тюмени
10:01 15.06.2018Масштабный вечер встречи выпускников проведет опорный вуз Тюмени