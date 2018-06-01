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Два человека погибли в дачных пожарах

Происшествия, 12:06 14 июня 2018

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Два человека погибли в пожаре на дачах под Тюменью с 13 на 14 июня, сообщает департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.

Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Специалисты советуют соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми и электрическими приборами, не эксплуатировать электропроводку и кабели с нарушением изоляции. Также не оставлять без присмотра включенными в сеть электронагревательные приборы, не перегружать электросеть. Быть бдительными и осторожными при обращении с огнем.

При обнаружении пожара или признаков горения необходимо вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112.

Принять посильные меры по эвакуации людей и тушению огня.

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# дачи , пожар , электропроводка

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