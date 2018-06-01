Тюменцы могут прийти на День йоги бесплатно

Йога. Фото ТГМЦ Йога. Фото ТГМЦ

День йоги откроется в Тюмени в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) 17 июня в 10 часов.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, приглашают всех желающих. При себе необходимо иметь удобную, легкую спортивную форму и гимнастический коврик. Для детей в возрасте до 18 лет обязательно наличие медицинской справки. Участие для всех бесплатное.

В течение дня для тюменцев и гостей города на основной сцене в манеже проведут занятия лучшие инструкторы по йоге из ведущих фитнес-центров областной столицы. Одновременно с главной сценой на дополнительных локациях будут работать эколавка, вкусная лавка, мастер по мехенди, пройдут медитации, пранаямы, лекции по традиционной йоге и основам здорового питания, мастер-классы по различным направлениям восточной практики, индийскому танцу, массажу. Для малышей в игровой форме проведут занятия по детской йоге.

Помимо основных действ среди участников Дня йоги организуют три параллельных розыгрыша призов от партнера мероприятия батутного центра "SkyMax". Первый пройдет на месте проведения путем случайного выбора трех победителей из числа заявок, которые все участники будут заполнять при входе на мероприятие. Победители получат сертификат на семейное посещение батутного парка. Еще в двух розыгрышах можно будет принять участие в социальных сетях "Вконтакте" и Instagram. Для этого необходимо сфотографироваться в специальной фотозоне, расположенной в манеже, и разместить фото в своем аккаунте под #международныйденьйогиТюмень2018.