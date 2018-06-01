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Футболисты Тюмени начали подготовку к первенству России

Спорт, 13:12 14 июня 2018

фото ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" под руководством старшего тренера Евгения Маслова начал подготовку к стартующему 17 июля первенству России по футболу среди команд ФНЛ, сообщает клуб.

Команда проведет все сборы на базе стадиона "Геолог". В составе команды работают Станислав Бучнев, Павел Шакуро, Савелий Козлов, Егор Глухов, Максим Лаук, Иван Чудин, Артур Рябокобыленко, Никита Теленков, Данил Карпов и Владимир Лешонок. "Старичкам" помогают дублеры – Алексей Усольцев, Иван Сметанин, Александр Бем, Вячеслав Бардыбахин, Юрий Башинский, Максим Бирюков и Юрий Мошев.

Вместе с "Тюменью" работают шесть игроков на просмотре, об официальном статусе которых клуб объявит чуть позже.

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# первенство , тренировка , футбол

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