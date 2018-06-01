Сергей Миневцев примет жителей Ялуторовского района

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев. Фото: 72.fsin.su Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев. Фото: 72.fsin.su

Личный прием граждан проведет уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев в администрации Ялуторовска 19 июня.

Как сообщает пресс-служба администрации Ялуторовского района, жители Ялуторовска и Ялуторовского района могут обратиться, если нарушены права, свободы и охраняемые законом интересы, предоставив обязательно документальные сведения, подтверждающие факт нарушения.

Жители района могут предварительно записаться на прием, позвонив по телефону в администрацию Ялуторовского района: 8 (34535) 2-05-72.