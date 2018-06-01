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Сергей Миневцев примет жителей Ялуторовского района

Общество, 15:57 14 июня 2018

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев. Фото: 72.fsin.su

Личный прием граждан проведет уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев в администрации Ялуторовска 19 июня.

Как сообщает пресс-служба администрации Ялуторовского района, жители Ялуторовска и Ялуторовского района могут обратиться, если нарушены права, свободы и охраняемые законом интересы, предоставив обязательно документальные сведения, подтверждающие факт нарушения.

Жители района могут предварительно записаться на прием, позвонив по телефону в администрацию Ялуторовского района: 8 (34535) 2-05-72.

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# Сергей Миневцев , Ялуторовский район

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