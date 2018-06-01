День города: Тюмень преобразится к своему 432-му дню рождения

Цветущая Тюмень. Фото "Тюмень - наш дом" Цветущая Тюмень. Фото "Тюмень - наш дом"

Летний фестиваль цветов и конкурс на образцовое содержание, благоустройство и озеленение территорий, которые пройдут в июле, преобразят Тюмень к ее 432-му дню рождения.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, в течение всего месяца управы административных округов проведут работы по благоустройству парков, скверов и бульваров, ремонту дворовых территорий, детских площадок, остановочных павильонов, фонтанов. В надлежащее состояние будут приведены памятники и исторические места города.

А о том, каким город стал к своей 432-й годовщине, расскажут специальные щиты, посвященные этой дате, которые будут размещены по всему городу с 16 по 29 июля.

Строительство русского Тюменского острога было начато 29 июля 1586 года недалеко от Чинги-Туры, по указу царя Фёдора Ивановича. Об этом событии в краткой сибирской летописи сказано: "Лета 7093 (1586) посланы воеводы с Москвы Василие Борисов Сукин, да Иван Мясной, да письменный голова Данило Чулков с тремя сты человек, поставиша град Тюмень июля в 29 день, еже Чимги слых… "

Для крепости был выбран просторный мыс, ограниченный с запада оврагами и речкой Тюменкой, с востока — Турой.

Тюмень была поставлена на древней караванной дороге из Средней Азии в Поволжье, на так называемом "Тюменском волоке", за который шла вековая борьба кочевников южной Сибири. Водные артерии связывали Тюмень с землями Крайнего Севера и далёкого Востока.

В знак уважения к историческим традициям и для их сохранения и обогащения 29 июля установлен общегородской праздник - День города.

Жителей и гостей Тюмени ожидает яркая праздничная программа более чем на 20 площадках. Для удобства участников праздничных мероприятий будет представлена интерактивная карта главных площадок Дня города, на которых пройдут массовые, торжественные, спортивные и развлекательные мероприятия для разновозрастной аудитории.

Борис Олейник