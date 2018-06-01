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О традициях китайского чаепития расскажут в усадьбе Колокольниковых

Общество, 15:20 15 июня 2018

фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Лекция "Традиции китайского чаепития" начнется в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) 16 июня в 18 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Лектор Евгений Сауэр, руководитель проекта "Путь чая 108" расскажет о всех тонкостях правильного заваривания чая, о нюансах дегустации и ритуале чаепития. Он также поделится информацией о значении чая в китайской культуре, о наиболее ярких страницах в развитии чайной церемонии как искусства и роли России в нем.

Вход свободный. Подробности и запись по телефону 46-49-63.

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# лекция , музей , чай

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