О традициях китайского чаепития расскажут в усадьбе Колокольниковых

фото Тюменское музейно-просветительское объединение фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Лекция "Традиции китайского чаепития" начнется в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) 16 июня в 18 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Лектор Евгений Сауэр, руководитель проекта "Путь чая 108" расскажет о всех тонкостях правильного заваривания чая, о нюансах дегустации и ритуале чаепития. Он также поделится информацией о значении чая в китайской культуре, о наиболее ярких страницах в развитии чайной церемонии как искусства и роли России в нем.

Вход свободный. Подробности и запись по телефону 46-49-63.