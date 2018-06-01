Жители Тюменской области празднуют Ураза-байрам

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Праздничный намаз в честь Уразы-байрам начался в мечетях Тюменской области утром 15 июня.

Основные торжества в этот день проходят в селе Ембаево, где отмечают 130-летие мечети им. Нигматуллы Хаджи.

В Тюмени последователи ислама встретятся в сквере им. Юрия Куталова 16 июня в 15 часов.

Ураза-байрам знаменует завершение поста после священного месяца Рамадана. Празднование совпадает с началом месяца шавваль и длится три дня.

Татьяна Ковалева