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День города: "Семейные традиции" и призы организуют для молодоженов

Общество, 14:58 15 июня 2018

фото ИА "Тюменская линия"

На Аллее молодоженов мероприятия Дня города будут посвящены тюменским традициям, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Гостям праздничного мероприятия предложат вспомнить все городские традиции: кулинарные, спортивные, а также традиции по встрече праздников и оформлению города. А молодоженам, в честь которых названа аллея, будет предложено поучаствовать в интерактивном конкурсе "Семейные традиции" и выиграть призы от организаторов.

Сама аллея тоже начиналась с красивой традиции - в 2002 году ко Дню города молодая семья Зверевых после регистрации брака посадила здесь первое дерево – рябину. Деревья, высаженные молодоженами, подрастают, на зиму их одевают в защитные решетчатые пирамиды. Пешеходная часть выложена брусчаткой, сделаны фигурные скамейки.

На протяжении всей программы лучшие творческие коллективы будут радовать гостей праздника своими выступлениями, а также в любом уголке аллеи можно будет найти развлечения на любой вкус: познакомиться с традиционной тюменской вышивкой, поставить новый спортивный рекорд, сделать снимок и другое.

Борис Олейник

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# аллея , День города , молодожены

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