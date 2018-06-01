День города: "Семейные традиции" и призы организуют для молодоженов

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

На Аллее молодоженов мероприятия Дня города будут посвящены тюменским традициям, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Гостям праздничного мероприятия предложат вспомнить все городские традиции: кулинарные, спортивные, а также традиции по встрече праздников и оформлению города. А молодоженам, в честь которых названа аллея, будет предложено поучаствовать в интерактивном конкурсе "Семейные традиции" и выиграть призы от организаторов.

Сама аллея тоже начиналась с красивой традиции - в 2002 году ко Дню города молодая семья Зверевых после регистрации брака посадила здесь первое дерево – рябину. Деревья, высаженные молодоженами, подрастают, на зиму их одевают в защитные решетчатые пирамиды. Пешеходная часть выложена брусчаткой, сделаны фигурные скамейки.

На протяжении всей программы лучшие творческие коллективы будут радовать гостей праздника своими выступлениями, а также в любом уголке аллеи можно будет найти развлечения на любой вкус: познакомиться с традиционной тюменской вышивкой, поставить новый спортивный рекорд, сделать снимок и другое.

Борис Олейник