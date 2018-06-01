  • 15 июня 201815.06.2018пятница
  • USD62,2511
    EUR73,5621
  • В Тюмени

День города: "Барбекю фест" и праздничный салют на набережной

Общество, 17:10 15 июня 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская набережная становится любимым местом для проведения больших праздничных мероприятий. В День города, как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, здесь пройдет "Барбекю фест", праздник шашлыка и гриля, организованный совместно с Ассоциацией гостеприимства Тюменской области.

Фестиваль объединяет лучших шеф-поваров и настоящих ценителей мяса. Шеф-повара тюменских ресторанов будут соревноваться в умении жарить мясо и овощи на открытом огне, а также проведут дегустации и мастер-классы.

Для любителей активного отдыха здесь пройдет фестиваль экстремальных видов спорта "Экстрим экспо", где организаторы планируют представить более 10 направлений: парашютный спорт, черлидинг, скалолазание, ММА (смешанные единоборства), ВМХ (одна из дисциплин велосипедного спорта) и другое.

В заключение празднования Дня города 28 июля жителей и гостей Тюмени ожидает праздничный фейерверк "Фантазия огня", который планируется провести также на набережной Туры.

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# барбекю , День города , набережная , салют , экстрим

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 15.06.2018Необычный подарок для медиков приготовили в Ишиме
18:16 15.06.2018Тюменцев приглашают рассказать о малой Родине
18:05 15.06.2018Маэстро Шестаков: юбилейный сезон тюменской филармонии будет полон сюрпризов
17:54 15.06.201816 июня - события дня