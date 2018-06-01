Около семи тысяч жителей Тюменской области пострадали от укуса клеща

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6 тыс. 889 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 1 тыс. 561 ребенок, зарегистрировано в медучреждениях региона, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Случаи присасывания клещей есть на всех административных территориях области. Наибольшее количество присасываний - в Тюмени, Ишиме, Заводоуковском и Ялуторовском районах. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей ниже на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Случаев заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрировано.

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области продолжает работу горячая линия по профилактике клещевых инфекций 8 9044 92 92 30.