Серебряные волонтеры подарили особенным детям праздник

Фото пресс-службы благотворительного фонда "Старшее поколение" Фото пресс-службы благотворительного фонда "Старшее поколение"

Мастер-классы для детей с особенностями развития провели добровольцы областной школы волонтерского мастерства "Года, несущие радость!" на региональном форуме к пятилетию клуба инклюзивного общения "Горизонт". Он прошел во Дворце творчества и спорта "Пионер".

Волонтеры с опытом провели занятие по изготовлению необычных поделок, вместе с бабушками ребята научились превращать ненужные в быту предметы в произведения искусства.

Особой популярностью у гостей мероприятия пользовался фантазийный фейс-арт от участников отряда имиджа и стилистики "Волонтеры красоты 55+". С помощью аквагрима добровольцы помогли маленьким мечтателям стать тигрятами, Бэтменами, бабочками и другими персонажами.

Для ценителей модных тенденций серебряные волонтеры создали импровизированную секцию плетения кос и макияжа.

"Подобные мероприятия – возможность для нас реализовать себя и стать полезными для особенных детей. Ребята дарят нам заряд позитива, отличного настроения, а мы в ответ делимся с ними своим опытом, помогаем, даем советы", - считает волонтер Вера Петровна.

Проект "Года, несущие радость!" создан в апреле 2014 года Областным геронтологическим центром и Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение".

В 2017 году благодаря инновационной деятельности проекта, Тюменская область стала одним из пилотных регионов по развитию "серебряного добровольчества", а Областной геронтологический центр получил официальный статус координатора направления "серебряного" добровольчества в регионе, сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Старшее поколение".