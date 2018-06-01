Эдуард Абдуллин: госзакупки - важная точка роста для нашей экономики

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Государственные закупки - значимая точка роста для предпринимательства и в первую очередь - для малого и среднего бизнеса. Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" президент областной Торгово-промышленной палаты Эдуард Абдуллин.

"Главная задача первого Тюменского экспертного форума "Государственные и корпоративные закупки: открытость, конкурентность, эффективность", который проходит на базе Тюменского государственного университета - привлечь внимание наших ученых и предпринимателей к теме госзакупок. В сегодняшних экономических условиях это крайне важное направление", - подчеркнул президент региональной Торгово-промышленной палаты.

По словам Эдуарда Абдуллина, в условиях падения потребительского спроса честный предприниматель может зарабатывать хорошие деньги, действуя на рынке госзакупок.

"Но для этого нужно уметь пользоваться соответствующими правовыми инструментами, знать специфические особенности ведения бизнеса и взаимоотношений с государственными органами. Всему этому предприниматели должны серьезно учиться", - отметил он.

В числе основных проблем, мешающих предпринимателям эффективно работать на рынке госзакупок, президент областной Торгово-промышленной палаты назвал недобросовестную конкуренцию, демпинг цен и отсутствие необходимых условий для проведения объективной экспертизы качества товаров и услуг.

"Заказчик сегодня очень слабо защищен от недобросовестного поставщика, от фальсификата и контрафакта. Даже использование современных электронных торговых площадок пока не гарантирует качества поставляемых по госзакупкам товаров и услуг. Главный критерий - цена, а это, по нашему мнению, принципиально неверный подход. Основным условием отбора поставщиков должна стать оценка уровня их компетенции, репутации, качества предлагаемой продукции. А сегодня система экспертизы качества, например, при поставках продуктов питания, просто отсутствует. В результате страдают, в первую очередь, потребители - воспитанники детских садов, школьники, пациенты стационаров", - подчеркнул Эдуард Абдуллин.

На первом тюменском экспертном форуме будут выработаны предложения о внесении поправок в законодательство для решения существующих проблем, сообщил президент областной Торгово-промышленной палаты.

Напомним, в работе форума участвуют ученые-юристы, представители регионального правительства, областной прокуратуры, Федеральной антимонопольной службы РФ, Общероссийского народного фронта и предпринимательского сообщества.

"Наша задача - максимально упростить систему госзакупок, сделать ее еще более прозрачной, облегчить условия участия малого и среднего бизнеса", - сказал Эдуард Абдуллин.

Евгений Бабенко