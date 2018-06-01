Губкинский университет открывает набор на магистерскую программу в области снабжения

фотоФото Министерства образования и науки РФ фотоФото Министерства образования и науки РФ

Новую образовательную программу на базовой кафедре НК "Роснефть" открывает Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И. М. Губкина. Набор на магистерскую программу начнется 20 июня 2018 года.

Как сообщает пресс-служба вуза, двухлетняя образовательная программа подготовки магистров в области бизнес-процессов снабжения нефтегазовой отрасли стартует на кафедре "Управление системой снабжения в нефтегазовом комплексе". В образовательном процессе примут участие сотрудники службы снабжения "НК "Роснефть", а также ведущие отраслевые эксперты.

Лучшим выпускникам магистратуры предложат трудоустройство в периметре группы компаний "Роснефть". Подробнее о программе на сайте РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.

Отметим, в сентябре 2017 года в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина началась подготовка специалистов из дочерних предприятий НК "Роснефть" по программе профессиональной переподготовки "Управление системой снабжения в нефтегазовой отрасли".