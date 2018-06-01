В облдуме наградили победителей регионального этапа конкурса "Моя законотворческая инициатива"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Высокий уровень работ, которые молодые тюменцы прислали на региональный этап "Моя законотворческая инициатива", оценил заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн. Об этом он рассказал на открытии Дня молодого парламентария в региональном парламенте.

Он отметил, что в Тюменской области этот конкурс проводится уже 11 лет и за последние восемь из них конкурсная комиссия получила 194 работы, из них 85 стали победителями регионального уровня, а 44 - федерального. "Это подтверждение того, что у нас формируется кадровый резерв и мы со спокойной совестью, с чистым сердцем и с удовольствием таким молодым людям предоставим свои рабочие места", - сообщил Виктор Рейн.

Он вручил дипломы и ценные подарки авторам лучших законодательных инициатив. Среди них был Дмитрий Леонтьев, ассистент Тюменского индустриального университета, который предложил доработать энергетическую стратегию России до 2035 года в области активного развития геотермальной энергетики. Молодой человек уже не первый год побеждает в региональном этапе конкурса.

Также награды удостоились Анна Яковлева из ТюмГУ с проектом совершенствования уголовно-правового механизма противодействия продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, Мария Вождаева из лицея №93 с проектом "Государственные гарантии спортсменам в системе социального страхования", Молокова Анастасия из лицея №93, которая предложила свои варианты по созданию комфортных условий для образовательного процесса (вопросы нормативно-правового регулирования благоустройства пришкольной территории). Проект Марии Богдановой из Западно-Сибирского государственного колледжа "Тьюторство в образовательном пространстве колледжа: перспективы, нормативно-правового регулирования" эксперты тоже признали одним из лучших.

Диплом II степени на федеральном очном этапе конкурса получили Милослава Маркова и Артем Харченко за проект конституционного правового механизма приостановления деятельности и ликвидации политических партий.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова