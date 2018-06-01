Необычный подарок для медиков приготовили в Ишиме

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Новую площадь и памятник медицинским работникам открыли в Ишиме в канун Дня медицинского работника. На старейшей улице города – Ленина – вместо снесенного ветхого дома появилась новая зона отдыха. Бронзовая богиня здоровья Гигиея, символ современной медицины, стала украшением площади. Высота скульптуры 2 метра 20 см. Автор и скульптор – член союза художников России Сергей Полегаев. Площадь нового объекта культуры и отдыха составила около полутора тысяч квадратных метров, здесь разбиты газоны, цветники, посажены деревья.

На открытии присутствовали и самые уважаемые представители профессии – ветераны ишимской медицины. "Эмоций от такого события масса. Прекрасная площадь, памятник – спасибо городу за такую оценку труда медиков и такой подарок. Я приехала в Ишим, когда мне было 24 года, работала врачом-педиатром, была заместителем главного врача детской больницы. На моих глазах Ишим меняется, хорошеет", - делится Наталья Алькаева, которая 40 лет жизни отдала медицине. Кстати, сегодня она отмечает свой 70-летний юбилей.

Рядом с ветеранами на торжественном мероприятии стояли и будущие медики – студенты Ишимского медицинского колледжа. Они уже сделали свой профессиональный выбор и гордятся им.

Будущий фельдшер Полина Чупина вместе с сокурсниками радуется, что именно у ишимских медиков появилась своя площадь. "Я уже вижу, как после занятий с конспектами, учебниками прихожу и сижу здесь на лавочке, среди цветов. Очень красивое место", - говорит студентка.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина