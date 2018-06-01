Тюменцев приглашают на лекции о современном театре

архивное фото МТЦ "Космос" архивное фото МТЦ "Космос"

Бесплатный курс лекций по современному театру запустили в МТЦ "Космос".

Первая лекция была вводной - руководитель и режиссер молодежного театра "Ремарка" Юлия Вологжанина на примерах работ европейских и российских режиссеров рассуждала об основах синтеза искусств.

"Накопилось много информации и захотелось ей поделиться и привить тюменцам театральный вкус. Очень хочу, чтобы люди не только начали ходить в театр, но и не боялись говорить об увиденном. Если вам в спектакле понравились зайчики, говорите про зайчиков. Главное говорите! Мои лекции без академизма, как и сам современный театр, язык которого должен быть понятным", – считает преподаватель курса Юлия Вологжанина.

Всего запланировано шесть вечеров о современном театре. План следующих встреч: 21 июня – "Театр и кино", 26 июня – "Театр и музыка", 28 июня – "Театр и арт", 3 июля – "Театр и танец", 5 июля – "Театр и мода". Начало в 19 часов. Вход свободный. Как пишет "Мой портал", необходима предварительная регистрация по ссылке.