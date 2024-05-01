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Тюменцы могут поучаствовать в фестивале "Игры ГТО"

Спорт, 20:21 22 мая 2024

ГАУ ТО «ЦСП» | Фото: ГАУ ТО «ЦСП»

Спортивный фестиваль "Игры ГТО" пройдет в Легкоатлетическом манеже в Тюмени 25 мая. Участников ждут открытый чемпионат Тюменской области по многоборью ГТО, личные соревнования "Иду на рекорд", детский открытый турнир по тяжелой атлетике, соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья и другое, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Чемпионат по многоборью пройдет в категориях "Любители" и "Профессионалы". Участникам предстоит на время и максимальный результат выполнить комплексы упражнений, с которыми можно ознакомиться по ссылке. Отметим, что соревнования по стрельбе в рамках чемпионата пройдут на стрельбище по адресу: Червишевский тракт, 5 км.

В соревнованиях "Иду на рекорд" участникам нужно будет показать максимальный результат в выполнении одного из испытаний комплекса ГТО. По результатам имена лучших внесут в памятную "Книгу рекордов ГТО".

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