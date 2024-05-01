Документальный фильм "Торф — новое золото" презентовали в Тюмени

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Документальный фильм "Торф — новое золото" презентовали в Музейном комплексе имени Словцова в Тюмени 22 мая. Задача фильма — привлечь внимание региона к использованию этого ископаемого с применением новых технологий. Об этом рассказала депутат Тюменской областной думы Оксана Величко.

"Торф — это прекрасное органическое удобрение, сырье, из которого можно изготавливать десятки наименований товарной продукции. Сырье, которое сегодня работает и в химической отрасли, и в строительной, и в топливной, и в сельском хозяйстве. И Тюменская область очень богата залежами торфа. Однако можно сказать, что сегодня это форма у нас не представлена реальными формами бизнеса. Фильм рассказывает о геополитических предпосылках для того, чтобы мы сегодня вернулись к этой теме, возродили ее заново с новыми технологиями. У торфа невероятное количество качеств, которые можно реализовать в товар. Сегодня многие страны открыли программу по повышению плодородия почв, по озеленению. И у торфа невероятный экспортный потенциал", — отметила она.

В обсуждении фильма приняли участие депутаты Государственной Думы ФС РФ, депутаты Тюменской областной Думы, представители органов исполнительной власти Тюменской области, предпринимательского и банковского сообществ.

"Нам необходимо из слагаемых направлений создать общую канву развития. Мы понимаем, что сам по себе торф является основой, а вот какие это будут продукты в результате, на какой рынок эта продукция пойдет, сколько это будет рабочих мест — это в процессе проработки. Уверен, мы сможем сложить стратегию на ближайшие годы, чтобы пошагово двигаться к намеченной цели и придать торфу новый этап развития", — прокомментировал заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов. Он отметил, что речь идет о современных технологических решениях, связанных с глубокой переработкой этого продукта и с возможностью его поставки по всей территории РФ и за ее пределами.

Существующими практиками в этой области поделились представители Республики Беларусь и Ленинградской области.

"В Беларуси очень большой опыт переработки торфа. Мы перерабатываем и в топливное, и в нетопливное направление, — рассказал заместитель начальника управления торфяной промышленности ГПО "Белтопгаз" Сергей Гурло. — У вас в регионе есть хороший потенциал в части запасов торфяных месторождений, именно верхового торфа, который может использоваться для производства профессиональных субстратов. Мы готовы рассказать и показать, что мы отработали и что у нас эксплуатируется в стране. Ежегодно мы добываем порядка 2 млн тонн торфа, из него делаем 1 млн тонн топливного направления и порядка 100 тыс. тонн нетопливного направления, к которым относятся грунты, субстраты".

По мнению депутата Госдумы РФ Сергея Яхнюка, внимание регионов к развитию этой отрасли поможет убедить профильные министерства в необходимости выстраивать четкую законодательную базу в этой сфере.

"Я представляю Ленинградскую область в Госдуме. У нас тема добычи торфа тоже актуальна на сегодняшний день. Если регионы будут обращать внимание на развитие этой отрасли, нам будет проще убедить Минэкономразвития РФ, Минприроды РФ, что нужно четко выстроить законодательную базу, чтобы бизнес работал. Он и сегодня работает, он нашел свою нишу, но необходимо решить ряд проблем. Мы должны закрепить вместе с регионами эту практику, дать возможность сегодня заниматься и экспортным потенциалом, органикой для сельского хозяйства. Надо чтобы все это было поставлено на законную основу", — отметил Сергей Яхнюк.