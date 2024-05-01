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Россияне оформили рекордное количество автокредитов в апреле

Общество, 19:03 22 мая 2024

Банка ВТБ(ПАО) | Фото: Банка ВТБ(ПАО)

По данным ВТБ в апреле клиенты банка оформили более 40 тысяч автокредитов на общую сумму почти 56 млрд рублей. Это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же за первые 4 месяца банк выдал автокредитов на сумму 176,5 млрд рублей, доведя свой портфель таких займов до 380 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка ВТБ(ПАО).

"Преодолев последствия пандемии, дефицита микросхем и ухода иностранных брендов, автокредитование в этом году взяло на себя роль самой динамичной отрасли розничного бизнеса. По итогам четырех месяцев на фоне сокращения спроса на ипотеку и кредиты наличными их продажи вдвое превысили прошлогодние результаты. Во многом рынок растет за счет ВТБ, мы выдаем уже каждый четвертый автокредит в России. Лидерство на растущем рынке – вдвойне амбициозная задача, но мы быстро адаптируем свои программы под меняющиеся условия. Например, в этом году мы усилили сотрудничество с производителями из КНР и продолжили наращивать присутствие в автосалонах, стремясь увеличить партнерскую сеть почти в полтора раза к концу года", - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

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# автокредитование

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