Рособрнадзор: результат ЕГЭ по истории и химии остался на уровне прошлого года

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Участники ЕГЭ-2018, сдававшие экзамены по истории и химии, продемонстрировали результаты на уровне 2017 года: средние тестовые баллы по обоим предметам отличаются от прошлогодних на сотые доли процентов, сообщает Рособрнадзор.

ЕГЭ по истории в 2018 году сдавали 112 тыс. участников – на 1,5 тыс. больше, чем годом ранее. Число участников экзамена, не преодолевших минимальную границу в 32 балла, также осталось примерно на уровне прошлого года и составило 9 %. Высокие результаты в диапазоне 61-100 тестовых баллов показали более трети участников экзамена. 206 участников набрали на ЕГЭ по истории 100 баллов.

"Стабильность экзаменационной модели обусловила стабильность результатов. По результатам экзамена мы видим некоторые позитивные тенденции, связанные с постепенным внедрением единых учебников истории на основе Историко-культурного стандарта. Отрадно, что регионы постепенно выравниваются по числу высших результатов. В 2018 году мы не видим явных регионов-лидеров: школьники из 63 субъектов Российской Федерации показали высочайший уровень подготовки", - сообщил руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по истории Александр Безбородов.

ЕГЭ по химии сдавали 84,5 тыс. участников, что на 11 тыс. больше, чем в 2017 году. Это свидетельствует о постепенном повышении интереса выпускников к получению профессий, связанных с естественнонаучным знанием.

Количество участников, не преодолевших минимальную границу в 36 баллов, как и в прошлом году, составило 15 %. Более 40 % участников ЕГЭ, как и в предыдущий год, показали результаты в диапазоне 61-100 тестовых баллов.

"Действующая модель ЕГЭ по химии позволяет комплексно проверить качество подготовки выпускников и отобрать абитуриентов для поступления на соответствующие специальности вузов. Мы уверены, что выпускники, получившие высокие баллы ЕГЭ, обладают необходимой подготовкой для успешного обучения на медицинских, химико-технологических и иных специальностях", - прокомментировал руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по химии Дмитрий Добротин.