Ученые Дальнего Востока создали новый тип оптической керамики

фото ДВФУ фото ДВФУ

Новый тип оптической керамики создала группа молодых исследователей Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Материал можно применять в наземной и космической оптической связи, для мониторинга загрязнений, разработки приборов высокоточного измерения расстояний, реализации новых режимов лазерной обработки, записи и хранения информации, сообщает вуз.

Как рассказал старший научный сотрудник Школы естественных наук Денис Косьянов, созданная оптическая нанокерамика YAG:Nd отличается высоким содержанием активной добавки и по своим физико-механическим характеристикам превосходит коммерческие стекла и монокристаллы, используемые сегодня в лазерных технологиях.

Исследования выполняются в рамках федерального министерского проекта и программы повышения конкурентоспособности ДВФУ ("5-100"). Результаты предыдущих этапов работ ранее были опубликованы в высокорейтинговых научных журналах — Journal of Alloys and Compounds, Journal of the European Ceramic Society, Ceramics International, Optical Materials и других.

"Новые керамические материалы — это одно из основных направлений исследовательской деятельности ключевой лаборатории ДВФУ "Материалы". Уже сейчас мы создаем задел для будущего прорыва, привлекая российских и иностранных ученых из ведущих университетов и научно-исследовательских организаций", — отметил проректор по научной работе ДВФУ Кирилл Голохваст.