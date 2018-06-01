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Футбольный клуб "Тюмень" пополнил выходец из ЦСКА

Спорт, 16:29 16 июня 2018

Александр Столяренко подписал годовой контаркт с ФК "Тюмень"/фото ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" официально объявил о трансфере. Сибирскую команду пополнил Александр Столяренко, сообщает клуб.

Александру Столяренко 27 лет, его рост составляет 187 см. Футболист начинал с молодежного состава ЦСКА, играл за тольяттинскую "Ладу" и "Торпедо" из Москвы. Основным клубом Столяренко является саратовский "Сокол" - во втором дивизионе и в первенстве ФНЛ новоиспеченный сибиряк провел за эту команду четыре сезона. После Столяренко отметился в тульском "Арсенале" и "Тамбове", а в 2017 году защищал цвета "Ротора-Волгограда". За последнюю команду Александр Столяренко провел 23 игры. Однажды случился автогол: по иронии судьбы это произошло в матче с "Тюменью" (1:1).

ФК "Тюмень" подписал с Александром Столяренко годовое соглашение.

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# Александр Столяренко , трансфер , футбол

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