Сборная Сербии обыграла Коста-Рику на чемпионате мира по футболу

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Сборная Сербии одержала победу над командой Коста-Рики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018.

Встреча прошла в Самаре на стадионе "Самара Арена" и завершилась со счётом 1:0 в пользу сербов. На 56-й минуте защитник Александр Коларов блестяще выполнил штрафной удар, закрутив мяч с левой ноги точно в правую девятку ворот соперника.

Соперники сборных Коста-Рики и Сербии по группе — Бразилия и Швейцария — также сыграют между собой сегодня, начало матча — в 21:00 мск.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 сборная Сербии встретится со Швейцарией в Калининграде, а Коста-Рика — с Бразилией в Санкт-Петербурге. Оба матча пройдут 22 июня, сообщает "Чемпионат.com".