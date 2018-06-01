  • 18 июня 201818.06.2018понедельник
  • USD62,6851
    EUR72,5329
  • В Тюмени

Тобольская дзюдоистка одержала двойную победу на Всероссийских соревнованиях

Спорт, 14:58 18 июня 2018

Татьяна Зольникова стала дважды чемпионкой Всероссийских соревнований/фото "Спорт в Тюменской области" во Вконтакте

Тобольская дзюдоистка Татьяна Зольникова одержала победы на двух соревнованиях в Красноярском крае, сообщает "Спорт в Тюменской области".

На Всероссийских соревнованиях памяти директора завода цветных металлов и золота В.Н. Гулидова Татьяна Зольникова выиграла у представительниц Тывы, Красноярска и Барнаула.

На Всероссийских соревнованиях памяти заслуженного тренера России В. П. Щедрухина тоболячка также заняла первое место.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дзюдо , Татьяна Зольникова , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:42 18.06.2018"Стальной характер" в Тобольске объединил полторы тысячи экстремалов
14:58 18.06.2018Тобольская дзюдоистка одержала двойную победу на Всероссийских соревнованиях
13:41 18.06.2018Акция "Футбольная ночь музеев" пройдет в Екатеринбурге
12:35 18.06.2018Денис Гуляйкин вошел в состав МФК "Тюмень"