Тобольская дзюдоистка одержала двойную победу на Всероссийских соревнованиях

Татьяна Зольникова стала дважды чемпионкой Всероссийских соревнований/фото "Спорт в Тюменской области" во Вконтакте Татьяна Зольникова стала дважды чемпионкой Всероссийских соревнований/фото "Спорт в Тюменской области" во Вконтакте

Тобольская дзюдоистка Татьяна Зольникова одержала победы на двух соревнованиях в Красноярском крае, сообщает "Спорт в Тюменской области".

На Всероссийских соревнованиях памяти директора завода цветных металлов и золота В.Н. Гулидова Татьяна Зольникова выиграла у представительниц Тывы, Красноярска и Барнаула.

На Всероссийских соревнованиях памяти заслуженного тренера России В. П. Щедрухина тоболячка также заняла первое место.