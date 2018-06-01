Договор Тюменской области, Югры и Ямала - удачный пример сотрудничества, считает Корепанов

Фото пресс-службы Тюменской областной думы Фото пресс-службы Тюменской областной думы

Продление трехстороннего договора между Тюменской областью, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами – это важное политическое решение, свидетельствующее о сохранении выбранного курса стабильности и поступательного развития трех субъектов.

Оно демонстрирует общность позиций трех губернаторов во взгляде на будущее развитие территорий, на взаимоотношение между областью и округами. Это отметил председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов, комментируя подписание важного документа.

Напомним, 18 июня в Тюмени губернатор Югры Наталья Комарова, врио главы Ямала Дмитрий Артюхов и врио губернатора Тюменской области Александр Моор продлили договор между органами власти трех регионов до 2025 года.

Акцентируя внимание на важности этого события, Сергей Корепанов напомнил предысторию появления трехстороннего договора. В 1993 году была принята новая Конституция РФ, по которой все субъекты страны были признаны равноправными в отношениях между собой и с федеральными органами власти. Это породило ряд вопросов, связанных с упорядочением отношений между краями, областями и округами, входящими в их состав. Сергей Корепанов лично участвовал в тех событиях, будучи членом Совета Федераций, председателем Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, председателем Тюменской областной думы.

Заключение трехстороннего договора позволило сохранить устойчивое социально-экономическое развитие регионов, а благодаря реализации программы "Сотрудничество" в области и округах было воплощено в жизнь свыше 170 значимых проектов. Ни в одном из других сложнопостроенных субъектов РФ не нашли столь удачную форму взаимодействия с округами, как в нашем, считает Сергей Корепанов.

"Важна и своевременность пролонгации договора, поскольку правительства всех трех субъектов сейчас работают над бюджетами на период 2019-2021 годов, а действие предыдущего договора истекает 31 декабря 2020 года. Поэтому подписать его нужно было именно сейчас. Я абсолютно не сомневаюсь, что мои коллеги, депутаты Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, на ближайших заседаниях одобрят эти договоры и мы, руководители законодательных органов, поставим свои подписи под этими договоренностями", - цитируют спикера регионального парламента в пресс-службе облдумы.