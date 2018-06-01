Главы Тюменской области, Югры и Ямала продлили программу "Сотрудничество"

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Далее в сюжете Александр Моор назвал ключевые аспекты сотрудничества с округами

Трехсторонний договор между Тюменской областью, Ямалом и Югрой, который действует уже 14 лет, - это фундамент для устойчивого социально-экономического развития регионов и основа для роста благосостояния ямальцев, югорчан и тюменцев.

Об этом сообщил врио губернатора Тюменской области Александр Моор на церемонии продлении договора между органами власти трех субъектов РФ. Договор будет действовать до конца 2025 года.

"Наши предшественники нашли эффективную формулу развития, и время доказало правильность принятых в свое время решений. Югра и Ямал всегда были нашими надежными партнерами, добрыми соседями и друзьями, нас связывает очень большая история. Общая гордость для нас - освоение Тюменского Севера и создание топливно-энергетического комплекса, которым живет и гордится страна. Важно, что и в новейшей истории много проектов, которые нас объединяют", - подчеркнул врио губернатора.

Полномочный представитель президента РФ в УФО Игорь Холманских уверен: то, что договор, заключенный 14 лет назад, продлевается уже в третий раз, свидетельствует о его значимости и жизнеспособности. Он отвечает объективным потребностям социально-экономического развития регионов, носит взаимовыгодный характер и постоянно актуализируется.

"Продление договора - это, несомненно, политическое решение, но это тот случай, когда политика является концентрированным выражением экономики. Межрегиональная интеграция регионов вызвана не чьим-то желанием и тем более не сиюминутной конъюнктурой, это - отражение объективных экономических процессов. Программа "Сотрудничество" реально улучшает качество жизни в этих регионах", - сообщил полпред.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова напомнила, что за годы трехсторонних взаимоотношений в Югре было реализовано более половины из 173 проектов. Она назвала договор каркасом, который югорчане воспринимают как надежную и базовую возможность для реализации проектов в интересах региона и всей страны в целом.

Врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов считает, что трехсторонний договор между округами и Тюменской областью является образцом мудрости предыдущих руководителей этих территорий.

"Для нас "Сотрудничество" это особая программа - благодаря ей строится автомобильная дорога до Салехарда. Это интеграционный проект, который соединит все три субъекта, это именно та логика, которая есть в "Сотрудничестве" - экономическое и социальное единение для комфорта жителей", - отметил он.

Напомним, за период действия программы "Сотрудничество" с 2005 года было реализовано 173 крупных проекта. Из них 112 проектов - в Югре, 36 в Тюменской области и 25 в Ямале. Было построено и реконструировано 900 км автодорог, среди которых: Сургут - Когалым, Новый Уренгой - Надым - Салехард и объездная дорога вокруг Сургута. Был реконструирован аэровокзальный комплекс "Рощино" в Тюмени и аэропорт в Салехарде.

Благодаря финансовым средствам, заложенным в программе, субсидируются пассажирские перевозки авиа- и водным транспортом. Появился Федеральный центр нейрохирургии, 36 детских садов, три школы, 14 учреждений здравоохранения, 12 объектов культуры и спорта, пять учреждений социального обслуживания. Специализированную медицинскую помощь получили более 233 тыс. человек.

Еще одним приоритетом программы "Сотрудничество" стало создание комфортных жилищных условий для северян. С 2005 по 2017 год на юг Тюменской области переехали 2 тыс. 652 семьи, в том числе 1 тыс. 137 семей с Ямала и 1 тыс. 515 семей из Югры.

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Дарья Казакова