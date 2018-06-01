Александр Моор назвал ключевые аспекты сотрудничества с округами

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Модель отношений, выстроенная между Тюменской областью, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, абсолютно жизнеспособна. Так считает врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

По его словам, эту точку зрения доказывают долгие годы работы трехстороннего договора и реализации программы "Сотрудничество", а также мнения жителей территорий.

Комментируя, какие направления еще можно было бы развивать в рамках сотрудничества, врио губернатора Тюменской области назвал сферы торговли, здравоохранения, образования и импортозамещения, а также продолжение жилищных программ.

"Будем больше проводить ярмарок, расширять ассортимент продукции сельхозпроизводителей с юга региона. На территории Югры и Ямала работают крупные нефтегазовые компании, которые покупают товары и услуги у наших компаний. Поле для сотрудничества огромное", - подчеркнул Александр Моор.

Дарья Казакова