Губернатор Югры назвала знаковые проекты программы "Сотрудничество"

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Более трех миллиардов рублей направит правительство Югры на социальные выплаты для обеспечения жильем молодых и многодетных семей, представителей коренных малочисленных народов Севера, а также переселенцев из балочных массивов.

Об этом заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова на пресс-конференции после подписания трехстороннего договора.

Она подчеркнула, что в перспективе у территории - ввод в эксплуатацию речного порта в поселке Березово и завершение реконструкции автодороги Сургут - Лянтор. Мощным, долгожданным и знаковым проектом, финансируемым по программе "Сотрудничество", Наталья Комарова назвала строительство Центральной окружной больницы в Нижневартовске.

Дарья Казакова