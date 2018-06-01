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Губернатор Югры назвала знаковые проекты программы "Сотрудничество"

Политика, 19:51 18 июня 2018

admtyumen.ru

Более трех миллиардов рублей направит правительство Югры на социальные выплаты для обеспечения жильем молодых и многодетных семей, представителей коренных малочисленных народов Севера, а также переселенцев из балочных массивов.

Об этом заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова на пресс-конференции после подписания трехстороннего договора.

Она подчеркнула, что в перспективе у территории - ввод в эксплуатацию речного порта в поселке Березово и завершение реконструкции автодороги Сургут - Лянтор. Мощным, долгожданным и знаковым проектом, финансируемым по программе "Сотрудничество", Наталья Комарова назвала строительство Центральной окружной больницы в Нижневартовске.

Дарья Казакова

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# Наталья Комарова , Нижневартовск , сотрудничество

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