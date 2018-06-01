На поддержку молодежных инноваций в Челябинской области направят девять миллионов рублей

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Центрам молодежного инновационного творчества направлены субсидию на общую сумму 9 млн рублей, сообщает правительство Челябинской области.

В том числе 3,3 млн рублей – средства областного бюджета, 5,7 млн рублей – средства федерального бюджета.

"Проектом постановления определены цели, условия и правила предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий и правил, установленных при их предоставлении", – отметила первый заместитель министра экономического развития региона Ирина Акбашева.

Центр молодежного инновационного творчества представляет собой имущественный комплекс, который создается для осуществления деятельности в сфере высоких технологий. Он включает в себя оборудование, позволяющее выполнять на основе современных технологий прототипирование, изготовление опытных образцов, единичной и мелкосерийной продукции, а также необходимые для этого помещения и инфраструктуру.

Такие центры направлены на развитие инновационного творчества детей и молодежи.