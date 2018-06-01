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  • В Тюмени

В тюменской школе загорелся электросушитель для рук

Происшествия, 14:36 20 июня 2018

Фото Portfolio.hu

Пожар из-за замыкания электропроводки сушителя для рук произошел в школе № 67 на улице Домостроителей в Тюмени. Из здания были эвакуированы 244 человека, обошлось без пострадавших, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

"Вызов поступил в 12 часов 21 минуту, - рассказали в пресс-службе областного управления МЧС. - К месту пожара незамедлительно выехали сотрудники 32 отряда ФПС и уже через 5 минут были на месте".

Как выяснилось, в санузле на втором этаже школы произошло замыкание электросушителя для рук. Еще до прибытия спасателей сотрудники учебного заведения самостоятельно потушили возгорание и эвакуировали из здания детей. Как отметили в МЧС, обошлось без пострадавших.

Подъехавшие пожарные осмотрели помещение, где произошло замыкание и приняли профилактические меры по недопущению повторного возгорания.

Николай Ступников

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# МЧС , пожар , школа

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