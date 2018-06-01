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Будущие солдаты пройдут подготовку в лагере "Ишимские ратники"

Общество, 18:21 20 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

117 курсантов специальных групп подготовки к службе в Вооруженных силах России из школ Ишима, Ишимского, Сорокинского и Казанского районов собрал лагерь "Ишимские ратники".

Школьников встретили на территории войсковой части в Ишиме. Их ожидает подъем в семь утра, солдатская каша и проживание в казарме. Оборонно-спортивный лагерь только для сильных духом.

"В программе пребывания лагеря строевая, тактическая и огневая подготовка курсантов. Все как в настоящей солдатской жизни: строгий распорядок и дисциплина. С юношами занимаются опытные руководители групп. До конца недели старшеклассникам предстоит усиленная физическая и военная подготовка, которая обязательно пригодится им в армии", - подчеркнул начальник лагеря, полковник запаса Анатолий Крупнов.

Инна Кондрашкина

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# армия , военная подготовка , Вооруженные силы , Ишим , Приишимье

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