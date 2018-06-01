Мужчина утонул на озере в Челябинской области

фото ГУ МЧС России по Челябинской области фото ГУ МЧС России по Челябинской области

Мужчина утонул на на озере Кундравы Чебаркульского муниципального района в результате того, что двухместная лодка перевернулась, сообщает управление МЧС России по Челябинской области.

Утром 21 июня в 200 метрах от берега при рыбалке перевернулась двухместная металлическая лодка типа "Камышовка", в которой находились три человека, в том числе 2 детей (мальчики 2006 и 2010 г.р.). Один из мальчишек смог выплыть на берег самостоятельно, второго ребенка спасли люди, проплывавшие неподалеку на другой лодке. А вот взрослому человеку спастись не удалось.

Организованы масштабные поисковые мероприятия, привлечены дополнительные силы и средства. На месте работает оперативная группа и психолог Миасского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и специалисты областной службы спасения.

Учитывая специфику ЧП на озере Кундравы, будут задействованы водолазные группы. Все подробности произошедшего события установят следователи.