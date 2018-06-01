Дмитрий Еремеев подвел итоги работы думы в 2017 году

Тюменская городская дума. Фото ИА "Тюменская линия" Тюменская городская дума. Фото ИА "Тюменская линия"

Председатель Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев представил отчет о деятельности депутатов. Он креативно подошел к созданию доклада и презентовал его в формате видеоролика.

В 2017 году депутаты провели 37 заседаний постоянных комиссий, на которых рассмотрели 160 вопросов. В том числе на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам – 34 вопроса. "Самым главным итогом работы комиссии стало то, что мы сумели выстроить конструктивный диалог с администрации города и представителями всех четырех фракций. Мы приняли самый крупный бюджет в текущем году", - сообщила заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко.

На заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям депутаты рассмотрели 25 вопросов. Постоянной комиссией по социальной политике и городскому самоуправлению рассмотрено 52 вопроса. На заседаниях постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ решили 49 вопросов.

"В нашей комиссии работают представители всех четырех думских фракций. В состав комиссии руководители предприятий производственной и жилищно-коммунальной сфер, люди с большим опытом и стажем работы и представители более молодого поколения, но уже сумевшие добиться больших успехов, как в профессиональной, так и в общественно-политической деятельности. Этот сплав опыта, мудрости, знаний и энергии позволяет глубоко и всесторонне решать вопросы экономического развития нашего города", - сказал депутат Юрий Баранчук.

В 2017 году дума провела десять заседаний, в том числе одно внеочередное. На заседаниях рассмотрели 111 вопросов. Дмитрий Еремеев отметил, что активное участие в заседаниях комиссий и думы принимают общественники города, чьи инициативы находят отклик.

Работа депутатов Тюменской городской думы была направлена на совершенствование правотворческого процесса, повышение качества муниципальных правовых актов и контроля за реализацией муниципальных программ. Депутаты рассматривали вопросы, направленные на улучшение инвестиционного климата в Тюмени и системы ЖКХ, связанные со строительством дорог, реконструкцией и строительством социальной инфраструктуры – детских садов, школ, поликлиник.

"В зале городской думы, помимо депутатов и их помощников всегда присутствуют активные жители Тюмени, которые хотят и желают участвовать в управлении своим городом. В 2017 году в Тюмени произошло немало значимых и интересных событий в здравоохранении, строительстве, ЖКХ, образовании. Благодаря инициативности тюменцев наш город развивается и благоустраивается. Много вопросов было посвящено мотивации населения, и прежде всего молодежи и здоровому образу жизни", - считает Дмитрий Еремеев.

Он напомнил, что в 2017 году депутаты внесли изменения в Устав городского округа, касающиеся усовершенствования процедуры проведения публичных слушаний. "В июне 2018 года нам вновь предстоит рассматривать достаточно большой пласт изменений в наш основой нормативный документ", - сказал он.

Народные избранники проголосовали за принятие доклада председателя тюменской гордумы. Дмитрий Еремеев напомнил, что в сентябре 2018 года завершается работа депутатов шестого созыва. Состав думы седьмого созыва горожане выберут 9 сентября.

Лина Орлова