В АО "Транснефть - Сибирь" состоялось командно-штабное учение

пресс-служба АО «Транснефть-Сибирь» пресс-служба АО «Транснефть-Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги командно-штабного учения (КШУ) "Действия органов управления, сил и средств АО "Транснефть – Сибирь" при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации вследствие террористического акта".

По замыслу учения, неизвестные вооруженные лица совершили нападение на дежурного поста № 1 караула команды по охране линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Торгили" Тюменского управления магистральных нефтепроводов и проникли на территорию охраняемого объекта, где заминировали общее укрытие нефтеперекачивающей станции (НПС) "Торгили-1", захватили заложников и заблокировались в помещении операторной НПС.

В рамках проведения КШУ через старшего диспетчера территориального диспетчерского пункта осуществлено оповещение и сбор руководящего состава, состава комиссии по антитеррористической защищенности, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) и обеспечению пожарной безопасности, руководителей управлений, отделов и служб АО "Транснефть – Сибирь". Также были приведены в готовность пожарные части Федеральной противопожарной службы и пожарные расчеты, аварийно-восстановительные и ремонтные подразделения, нештатное аварийно-спасательное формирование акционерного общества.

Командно-штабные учения проводились в целях проверки организации оповещения руководящего состава, совершенствования практических навыков в подготовке предложений, принятие решений и организации взаимодействия в условиях угрозы террористического акта и при выполнении мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечении восстановительных работ, оценки слаженной работы управлений, отделов и служб по предупреждению террористического акта и ликвидации его последствий.

Отработка оперативных действий персонала проводилась в соответствии с "Планом основных мероприятий АО "Транснефть – Сибирь" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 2018 год".

В результате совместных действий отделов и служб аппарата управления АО "Транснефть – Сибирь" цели командно-штабного учения были достигнуты.