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Восемь тюменских пляжей признаны безопасными для купания

Общество, 12:42 21 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия".

Восемь пляжей региона признаны безопасными для массового купания горожан. Все они прошли проверку, которую провели специалисты ГИМС МЧС России по Тюменской области в преддверие купального сезона.

Как сообщили в ведомстве, на Верхнем бору купаться разрешили на трех пляжах. В список также вошли пляжи на территории санатория Сибирь, Пруд лесной, озеро Липовое - Акваспайс, пляжи на территории детских оздоровительных лагерей "Турист" и "Роза ветров" в Ялуторовском районе.

Спасатели напоминают, что принятый к эксплуатации пляж должен иметь спасательный пост, на котором дежурят работники пляжа. Все они проходят специальное обучение по спасению и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Спасательный пост оборудуется плавательными средствами, громкоговорителем, спасательными средствами, устанавливается связь с медицинскими, спасательными, надзорными и правоохранительными органами.

Границы плавания в местах купания обозначаются буйками оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 25-30 метров. На пляже должны быть профилактические стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания на пляже, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест.

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# ГИМС , ГУ МЧС России по Тюменской области , купальный сезон , пляжи

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