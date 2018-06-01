Восемь тюменских пляжей признаны безопасными для купания

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

Восемь пляжей региона признаны безопасными для массового купания горожан. Все они прошли проверку, которую провели специалисты ГИМС МЧС России по Тюменской области в преддверие купального сезона.

Как сообщили в ведомстве, на Верхнем бору купаться разрешили на трех пляжах. В список также вошли пляжи на территории санатория Сибирь, Пруд лесной, озеро Липовое - Акваспайс, пляжи на территории детских оздоровительных лагерей "Турист" и "Роза ветров" в Ялуторовском районе.

Спасатели напоминают, что принятый к эксплуатации пляж должен иметь спасательный пост, на котором дежурят работники пляжа. Все они проходят специальное обучение по спасению и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Спасательный пост оборудуется плавательными средствами, громкоговорителем, спасательными средствами, устанавливается связь с медицинскими, спасательными, надзорными и правоохранительными органами.

Границы плавания в местах купания обозначаются буйками оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 25-30 метров. На пляже должны быть профилактические стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания на пляже, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест.