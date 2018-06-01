Вячеслав Вахрин: масштабный проект "Новая вода" требует нестандартных решений

Вячеслав Вахрин/фото "Тюмень Водоканал" Вячеслав Вахрин/фото "Тюмень Водоканал"

Масштабный и красивый проект "Новая вода", который реализуется в Тюменской области, требует креативного подхода молодых, нестандартно мыслящих специалистов. Такими мыслями поделился заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин с молодыми специалистами ООО "Росводоканал", которые собрались в Тюмени на 4-ю межрегиональную научно-практическую конференцию молодых специалистов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства.

"Это огромное масштабное строительство, благодаря которому потребители должны получать качественную надежную услугу, - пояснил он, - Заключение концессионного соглашения потребовало огромных усилий. Мы применили нетрадиционный, в том числе и для власти, способ решения этой управленческой задачи – проектное управление. Без него мы бы еще до сих пор обсуждали какие-то вопросы и нюансы имущественного, экономического, логистического характера. Предстоит сделать очень многое. Мы объединяем ливневую канализацию с хозбытовой, делая единую общесплавную систему. Для вас как профессионалов понятно, что тем самым мы закрепляем за единым оператором и за единым потребителем всю систему. Мы меняем технологию водоочистки. Большая часть работы у нас связана с юридической стороной вопроса. Мы с вами вместе должны выработать общегосударственные подходы и стандарты по очистке сточных вод. И равняться надо на самые лучшие технологии. Нам нужно менять стандарты качества питьевой воды. Они у нас не то что далеки от идеала, но далеки и от общих международных стандартов. Мы переходим на подземные водоисточники. Это очень большие, грандиозные планы, у которых есть экономическая основа, и которые требуют больших усилий по организации новых подходов, стимулированию работы водоснабжающих организаций".

На конференции молодых специалистов "Росводоканала", по оценке Вячеслава Вахрина, очень много интересных вопросов, начиная от организации правовой конструкции всего процесса, который требует безусловной донастройки, до вопросов тарифного регулирования и стимулирования нормальной продуктивной хозяйственной деятельности снабжающих организаций.

"И все это на самом деле лежит в плоскости рассмотрения молодыми специалистами, - считает заместитель губернатора Тюменской области, - Молодые и пытливые умы рождают новые прогрессивные подходы и технологии. Это очень важно, что в этих дискуссиях и обсуждениях рождается и выкристаллизовывается то, что потом ложится в основу практических действий, в том числе в рамках партнерства региона и группы компаний "Росводоканал".