Тюменский школьник вошел в состав Национальной сборной для участия в World Adolescent Robotics Competition

Валерий Рагулин/фото департамента образования и науки Тюменской области Валерий Рагулин/фото департамента образования и науки Тюменской области

Учащийся тюменской гимназии № 1 Валерий Рагулин вошел в состав Национальной сборной Российской Федерации для участия в World Adolescent Robotics Competition, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Соревнования пройдут с 20 по 25 июля в Китайской академии космических технологий (CAST). На мероприятие приедут около 100 команд сильнейших робототехников из разных стран мира.

Соревнования включают в себя состязания Regular Elementary, Regular Junior, Open. Воспитанник тренера Дмитрия Рагулина из Колледжа цифровых и педагогических технологий прошел отбор в Университете Иннополиса. Валерий Рагулин примет участие в состязании основной категории Regular Junior.

Напомним, в 2017 году Валерий Рагулин вошел в состав национальной сборной страны и занял 5 место на Всемирной робототехнической олимпиаде в Коста-Рике. Еще годом ранее юный инженер участвовал в WRO в Индии и вышел в финал.